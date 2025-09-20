FRENCHIE (FREN) Prisinformasjon (USD)

FRENCHIE (FREN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FREN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FREN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FREN endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og -6.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FRENCHIE (FREN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 242.79K$ 242.79K $ 242.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 455.79K$ 455.79K $ 455.79K Opplagsforsyning 530.35M 530.35M 530.35M Total forsyning 995,612,635.33971 995,612,635.33971 995,612,635.33971

Nåværende markedsverdi på FRENCHIE er $ 242.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FREN er 530.35M, med en total tilgang på 995612635.33971. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 455.79K.