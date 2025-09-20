Frax Ether (FRXETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,419.2 $ 4,419.2 $ 4,419.2 24 timer lav $ 4,586.06 $ 4,586.06 $ 4,586.06 24 timer høy 24 timer lav $ 4,419.2$ 4,419.2 $ 4,419.2 24 timer høy $ 4,586.06$ 4,586.06 $ 4,586.06 All Time High $ 4,906.89$ 4,906.89 $ 4,906.89 Laveste pris $ 1,137.25$ 1,137.25 $ 1,137.25 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -2.97% Prisendring (7D) -5.17% Prisendring (7D) -5.17%

Frax Ether (FRXETH) sanntidsprisen er $4,443.63. I løpet av de siste 24 timene har FRXETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,419.2 og et toppnivå på $ 4,586.06, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRXETH er $ 4,906.89, mens den rekordlave prisen er $ 1,137.25.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRXETH endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -2.97% over 24 timer og -5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frax Ether (FRXETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 495.93M$ 495.93M $ 495.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 495.93M$ 495.93M $ 495.93M Opplagsforsyning 111.57K 111.57K 111.57K Total forsyning 111,570.8752537292 111,570.8752537292 111,570.8752537292

Nåværende markedsverdi på Frax Ether er $ 495.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRXETH er 111.57K, med en total tilgang på 111570.8752537292. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 495.93M.