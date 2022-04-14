Frax Ether (FRXETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frax Ether (FRXETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frax Ether (FRXETH) Informasjon frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times. Offisiell nettside: https://app.frax.finance/ Kjøp FRXETH nå!

Frax Ether (FRXETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frax Ether (FRXETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 476.03M $ 476.03M $ 476.03M Total forsyning: $ 111.58K $ 111.58K $ 111.58K Sirkulerende forsyning: $ 111.58K $ 111.58K $ 111.58K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 476.03M $ 476.03M $ 476.03M All-time high: $ 4,906.89 $ 4,906.89 $ 4,906.89 All-Time Low: $ 1,137.25 $ 1,137.25 $ 1,137.25 Nåværende pris: $ 4,264.65 $ 4,264.65 $ 4,264.65 Lær mer om Frax Ether (FRXETH) pris

Frax Ether (FRXETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frax Ether (FRXETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRXETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRXETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRXETHs tokenomics, kan du utforske FRXETH tokenets livepris!

FRXETH prisforutsigelse Vil du vite hvor FRXETH kan være på vei? Vår FRXETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRXETH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!