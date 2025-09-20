Fottie (FOTTIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.35% Prisendring (1D) -0.55% Prisendring (7D) -9.85% Prisendring (7D) -9.85%

Fottie (FOTTIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FOTTIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOTTIE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOTTIE endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -0.55% over 24 timer og -9.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fottie (FOTTIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 201.61K$ 201.61K $ 201.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 201.61K$ 201.61K $ 201.61K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fottie er $ 201.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOTTIE er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 201.61K.