Forty Two DAO Token (FTD) tokenomics

42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol. Offisiell nettside: https://42dao.org/ Teknisk dokument: https://42dao.gitbook.io/42dao/the-balance-protocol/the-balance-protocol-whitepaper

Forty Two DAO Token (FTD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forty Two DAO Token (FTD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.17M $ 9.17M $ 9.17M All-time high: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 All-Time Low: $ 0.02496869 $ 0.02496869 $ 0.02496869 Nåværende pris: $ 0.091717 $ 0.091717 $ 0.091717 Lær mer om Forty Two DAO Token (FTD) pris

Forty Two DAO Token (FTD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Forty Two DAO Token (FTD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FTD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FTD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FTDs tokenomics, kan du utforske FTD tokenets livepris!

FTD prisforutsigelse Vil du vite hvor FTD kan være på vei? Vår FTD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

