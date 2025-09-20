Forty Two DAO Token (FTD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.088713 $ 0.088713 $ 0.088713 24 timer lav $ 0.105159 $ 0.105159 $ 0.105159 24 timer høy 24 timer lav $ 0.088713$ 0.088713 $ 0.088713 24 timer høy $ 0.105159$ 0.105159 $ 0.105159 All Time High $ 5.33$ 5.33 $ 5.33 Laveste pris $ 0.02496869$ 0.02496869 $ 0.02496869 Prisendring (1H) +1.06% Prisendring (1D) +1.79% Prisendring (7D) -2.60% Prisendring (7D) -2.60%

Forty Two DAO Token (FTD) sanntidsprisen er $0.099804. I løpet av de siste 24 timene har FTD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.088713 og et toppnivå på $ 0.105159, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTD er $ 5.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.02496869.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTD endret seg med +1.06% i løpet av den siste timen, +1.79% over 24 timer og -2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Forty Two DAO Token (FTD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Opplagsforsyning 16.10M 16.10M 16.10M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Forty Two DAO Token er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FTD er 16.10M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.98M.