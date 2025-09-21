MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Forty Two DAO Token (FTD) /

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Forty Two DAO Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Forty Two DAO Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Forty Two DAO Token (FTD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Forty Two DAO Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.093916 i 2025. Forty Two DAO Token (FTD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Forty Two DAO Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.098611 i 2026. Forty Two DAO Token (FTD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTD for 2027 $ 0.103542 med en 10.25% vekstrate. Forty Two DAO Token (FTD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTD for 2028 $ 0.108719 med en 15.76% vekstrate. Forty Two DAO Token (FTD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTD for 2029 $ 0.114155 med en 21.55% vekstrate. Forty Two DAO Token (FTD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTD for 2030 $ 0.119863 med en 27.63% vekstrate. Forty Two DAO Token (FTD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Forty Two DAO Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.195244. Forty Two DAO Token (FTD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Forty Two DAO Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.318032. År Pris Vekst 2025 $ 0.093916 0.00%

2026 $ 0.098611 5.00%

2027 $ 0.103542 10.25%

2028 $ 0.108719 15.76%

2029 $ 0.114155 21.55%

2030 $ 0.119863 27.63%

2031 $ 0.125856 34.01%

2032 $ 0.132149 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.138756 47.75%

2034 $ 0.145694 55.13%

2035 $ 0.152979 62.89%

2036 $ 0.160628 71.03%

2037 $ 0.168659 79.59%

2038 $ 0.177092 88.56%

2039 $ 0.185947 97.99%

2040 $ 0.195244 107.89% Vis mer Kortsiktig Forty Two DAO Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.093916 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.093928 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.094006 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.094301 0.41% Forty Two DAO Token (FTD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FTD September 21, 2025(I dag) er $0.093916 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Forty Two DAO Token (FTD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FTD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.093928 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Forty Two DAO Token (FTD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FTD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.094006 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Forty Two DAO Token (FTD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FTD $0.094301 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Forty Two DAO Token prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 1.51M
Opplagsforsyning 16.10M
Volum (24 timer) ----
Den siste FTD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har FTD en sirkulerende forsyning på 16.10M og total markedsverdi på $ 1.51M.

Forty Two DAO Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Forty Two DAO Token direktepris, er gjeldende pris for Forty Two DAO Token 0.093916USD. Den sirkulerende forsyningen av Forty Two DAO Token(FTD) er 16.10M FTD , som gir den en markedsverdi på $1,512,048 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -6.63% $ -0.006671 $ 0.112984 $ 0.09161

7 dager -7.45% $ -0.007002 $ 0.105735 $ 0.041276

30 dager 127.02% $ 0.119292 $ 0.105735 $ 0.041276 24-timers ytelse De siste 24 timene har Forty Two DAO Token vist en prisbevegelse på $-0.006671 , noe som gjenspeiler en -6.63% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Forty Two DAO Token handlet på en topp på $0.105735 og en bunn på $0.041276 . Det så en prisendring på -7.45% . Denne nylige trenden viser potensialet til FTD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Forty Two DAO Token opplevd en 127.02% endring, som gjenspeiler omtrent $0.119292 av dens verdi. Dette indikerer at FTD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Forty Two DAO Token (FTD) prisforutsigelsesmodul? Forty Two DAO Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FTD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Forty Two DAO Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FTD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Forty Two DAO Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FTD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FTD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Forty Two DAO Token.

Hvorfor er FTD-prisforutsigelse viktig?

FTD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

