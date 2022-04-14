Flute (FLUT) tokenomics
FLUTE is a new ERC-20 token that aims to revolutionize the music industry by providing a decentralized platform for musicians and music lovers.
Problem Statement
The music industry has always been plagued by issues such as copyright infringement, lack of transparency in royalty distribution, and centralized control by large corporations. Musicians and artists often struggle to earn a fair income from their work, while music lovers are faced with limited options and high costs for accessing and enjoying their favorite tunes.
Solution
FLUTE token aims to solve these problems by creating a decentralized music ecosystem where artists and musicians can share their work and receive fair compensation, while music lovers can enjoy high-quality content at a lower cost.
Flute (FLUT) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flute (FLUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Flute (FLUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Flute (FLUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet FLUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange FLUT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår FLUTs tokenomics, kan du utforske FLUT tokenets livepris!
