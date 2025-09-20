Flute (FLUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00099088$ 0.00099088 $ 0.00099088 Laveste pris $ 0.00011944$ 0.00011944 $ 0.00011944 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.64% Prisendring (7D) +0.64%

Flute (FLUT) sanntidsprisen er $0.00012113. I løpet av de siste 24 timene har FLUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLUT er $ 0.00099088, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011944.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLUT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flute (FLUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 931.68K$ 931.68K $ 931.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Opplagsforsyning 7.69B 7.69B 7.69B Total forsyning 9,997,800,000.0 9,997,800,000.0 9,997,800,000.0

Nåværende markedsverdi på Flute er $ 931.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLUT er 7.69B, med en total tilgang på 9997800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.