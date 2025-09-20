Flaunchy (FLNCHY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001187 24 timer lav $ 0.00001222 24 timer høy All Time High $ 0.00008415 Laveste pris $ 0.00000596 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -1.24% Prisendring (7D) -11.38%

Flaunchy (FLNCHY) sanntidsprisen er $0.00001205. I løpet av de siste 24 timene har FLNCHY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001187 og et toppnivå på $ 0.00001222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLNCHY er $ 0.00008415, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000596.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLNCHY endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.24% over 24 timer og -11.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flaunchy (FLNCHY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.20M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.20M Opplagsforsyning 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Flaunchy er $ 1.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLNCHY er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.20M.