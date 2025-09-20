FlatQube (QUBE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01535407, 24 timer høy $ 0.01647256. All Time High $ 58.61. Laveste pris $ 0.00729171. Prisendring (1H) +0.95%, Prisendring (1D) +6.43%, Prisendring (7D) +4.12%.

FlatQube (QUBE) sanntidsprisen er $0.01645237. I løpet av de siste 24 timene har QUBE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01535407 og et toppnivå på $ 0.01647256, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUBE er $ 58.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.00729171.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUBE endret seg med +0.95% i løpet av den siste timen, +6.43% over 24 timer og +4.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FlatQube (QUBE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.07K. Volum (24 timer) --. Fullt utvannet markedsverdi $ 245.76K. Opplagsforsyning 2.74M. Total forsyning 14,937,900.295178.

Nåværende markedsverdi på FlatQube er $ 45.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUBE er 2.74M, med en total tilgang på 14937900.295178. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 245.76K.