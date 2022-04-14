FlatQube (QUBE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FlatQube (QUBE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FlatQube (QUBE) Informasjon FlatQube DEX, developed by Broxus, is a decentralized digital asset exchange providing users with a convenient means of exchanging their cryptocurrency. The DEX also provides users with plenty of passive income options through its farming and staking mechanisms. Its underlying network, Everscale, is making decentralized finance (DeFi) an affordable yet inclusive space for all. Offisiell nettside: https://flatqube.io/

FlatQube (QUBE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FlatQube (QUBE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.51K $ 46.51K $ 46.51K Total forsyning: $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Sirkulerende forsyning: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 253.60K $ 253.60K $ 253.60K All-time high: $ 58.61 $ 58.61 $ 58.61 All-Time Low: $ 0.00729171 $ 0.00729171 $ 0.00729171 Nåværende pris: $ 0.01697688 $ 0.01697688 $ 0.01697688 Lær mer om FlatQube (QUBE) pris

FlatQube (QUBE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FlatQube (QUBE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUBE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUBE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUBEs tokenomics, kan du utforske QUBE tokenets livepris!

QUBE prisforutsigelse Vil du vite hvor QUBE kan være på vei? Vår QUBE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QUBE tokenets prisforutsigelse nå!

