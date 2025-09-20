Flash (FLASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00290294 $ 0.00290294 $ 0.00290294 24 timer lav $ 0.00305687 $ 0.00305687 $ 0.00305687 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00290294$ 0.00290294 $ 0.00290294 24 timer høy $ 0.00305687$ 0.00305687 $ 0.00305687 All Time High $ 0.01571238$ 0.01571238 $ 0.01571238 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.66% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) -18.85% Prisendring (7D) -18.85%

Flash (FLASH) sanntidsprisen er $0.00299047. I løpet av de siste 24 timene har FLASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00290294 og et toppnivå på $ 0.00305687, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLASH er $ 0.01571238, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLASH endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -18.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flash (FLASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 300.77K$ 300.77K $ 300.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 300.77K$ 300.77K $ 300.77K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 99,999,119.918897 99,999,119.918897 99,999,119.918897

Nåværende markedsverdi på Flash er $ 300.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLASH er 100.00M, med en total tilgang på 99999119.918897. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 300.77K.