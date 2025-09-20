Dagens Flash livepris er 0.00299047 USD. Spor prisoppdateringer for FLASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Flash livepris er 0.00299047 USD. Spor prisoppdateringer for FLASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Flash Pris (FLASH)

1 FLASH til USD livepris:

$0.00299047
$0.00299047$0.00299047
-2.10%1D
USD
Flash (FLASH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:56:58 (UTC+8)

Flash (FLASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00290294
24 timer lav
$ 0.00305687
24 timer høy

$ 0.00290294
$ 0.00305687
$ 0.01571238
$ 0
-0.66%

-2.14%

-18.85%

-18.85%

Flash (FLASH) sanntidsprisen er $0.00299047. I løpet av de siste 24 timene har FLASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00290294 og et toppnivå på $ 0.00305687, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLASH er $ 0.01571238, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLASH endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -18.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flash (FLASH) Markedsinformasjon

$ 300.77K
$ 300.77K$ 300.77K

$ 300.77K
$ 300.77K$ 300.77K

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,119.918897
99,999,119.918897 99,999,119.918897

Nåværende markedsverdi på Flash er $ 300.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLASH er 100.00M, med en total tilgang på 99999119.918897. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 300.77K.

Flash (FLASH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Flash til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Flash til USD ble $ -0.0007092856.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Flash til USD ble $ +0.0006048210.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Flash til USD ble $ +0.0017772374516452553.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.14%
30 dager$ -0.0007092856-23.71%
60 dager$ +0.0006048210+20.22%
90 dager$ +0.0017772374516452553+146.49%

Hva er Flash (FLASH)

Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.

Flash (FLASH) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Flash Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Flash (FLASH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Flash (FLASH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Flash.

Sjekk Flashprisprognosen nå!

FLASH til lokale valutaer

Flash (FLASH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Flash (FLASH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLASH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Flash (FLASH)

Hvor mye er Flash (FLASH) verdt i dag?
Live FLASH prisen i USD er 0.00299047 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLASH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLASH til USD er $ 0.00299047. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Flash?
Markedsverdien for FLASH er $ 300.77K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLASH?
Den sirkulerende forsyningen av FLASH er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLASH ?
FLASH oppnådde en ATH-pris på 0.01571238 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLASH?
FLASH så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FLASH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLASH er -- USD.
Vil FLASH gå høyere i år?
FLASH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLASH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Flash (FLASH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

