24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00425991 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.54%

FIRST (FIRST) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FIRST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIRST er $ 0.00425991, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIRST endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Markedsverdi $ 175.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 175.35K Opplagsforsyning 975.45M Total forsyning 975,445,866.25

Nåværende markedsverdi på FIRST er $ 175.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIRST er 975.45M, med en total tilgang på 975445866.25. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.35K.