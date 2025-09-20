FiFi (FIFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003505 24 timer lav $ 0.0000373 24 timer høy All Time High $ 0.00065991 Laveste pris $ 0.00002769 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -3.95% Prisendring (7D) -4.50%

FiFi (FIFI) sanntidsprisen er $0.00003555. I løpet av de siste 24 timene har FIFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003505 og et toppnivå på $ 0.0000373, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIFI er $ 0.00065991, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002769.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIFI endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -3.95% over 24 timer og -4.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FiFi (FIFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.47K Opplagsforsyning 969.86M Total forsyning 969,861,267.370228

Nåværende markedsverdi på FiFi er $ 34.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIFI er 969.86M, med en total tilgang på 969861267.370228. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.47K.