Dagens FERG livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FERG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FERG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FERG livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FERG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FERG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FERG (FERG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:01:38 (UTC+8)

FERG (FERG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116317
$ 0.00116317$ 0.00116317

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.92%

-1.85%

-1.85%

FERG (FERG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FERG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FERG er $ 0.00116317, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FERG endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.92% over 24 timer og -1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FERG (FERG) Markedsinformasjon

$ 14.67K
$ 14.67K$ 14.67K

--
----

$ 14.67K
$ 14.67K$ 14.67K

998.90M
998.90M 998.90M

998,895,174.270344
998,895,174.270344 998,895,174.270344

Nåværende markedsverdi på FERG er $ 14.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FERG er 998.90M, med en total tilgang på 998895174.270344. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.67K.

FERG (FERG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FERG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FERG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FERG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FERG til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.92%
30 dager$ 0+32.43%
60 dager$ 0+3.90%
90 dager$ 0--

Hva er FERG (FERG)

a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

FERG (FERG) Ressurs

Offisiell nettside

FERG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FERG (FERG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FERG (FERG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FERG.

Sjekk FERGprisprognosen nå!

FERG til lokale valutaer

FERG (FERG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FERG (FERG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FERG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FERG (FERG)

Hvor mye er FERG (FERG) verdt i dag?
Live FERG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FERG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FERG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FERG?
Markedsverdien for FERG er $ 14.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FERG?
Den sirkulerende forsyningen av FERG er 998.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFERG ?
FERG oppnådde en ATH-pris på 0.00116317 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FERG?
FERG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FERG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FERG er -- USD.
Vil FERG gå høyere i år?
FERG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FERG prisprognosen for en mer grundig analyse.
