FERG (FERG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FERG (FERG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

FERG (FERG) Informasjon a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle

FERG (FERG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FERG (FERG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.64K $ 13.64K $ 13.64K Total forsyning: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Sirkulerende forsyning: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.64K $ 13.64K $ 13.64K All-time high: $ 0.00116317 $ 0.00116317 $ 0.00116317 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FERG (FERG) pris

FERG (FERG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FERG (FERG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FERG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FERG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FERGs tokenomics, kan du utforske FERG tokenets livepris!

FERG prisforutsigelse Vil du vite hvor FERG kan være på vei? Vår FERG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FERG tokenets prisforutsigelse nå!

