FEAR pris i dag

Sanntids FEAR (FEAR) pris i dag er $ 0.00501732, med en 0.99% endring de siste 24 timene. Nåværende FEAR til USD konverteringssats er $ 0.00501732 per FEAR.

FEAR rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 88,883, med en sirkulerende forsyning på 17.72M FEAR. I løpet av de siste 24 timene FEAR har den blitt handlet mellom $ 0.00499619(laveste) og $ 0.00506989 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.88, mens tidenes laveste notering var $ 0.00495934.

Kortsiktig har FEAR beveget seg +0.27% i løpet av den siste timen og -25.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FEAR (FEAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.88K$ 88.88K $ 88.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 209.42K$ 209.42K $ 209.42K Opplagsforsyning 17.72M 17.72M 17.72M Total forsyning 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

