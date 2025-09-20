FATGF (FATGF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00758849$ 0.00758849 $ 0.00758849 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.29% Prisendring (1D) -5.33% Prisendring (7D) -14.04% Prisendring (7D) -14.04%

FATGF (FATGF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FATGF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FATGF er $ 0.00758849, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FATGF endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -5.33% over 24 timer og -14.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FATGF (FATGF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 386.37K$ 386.37K $ 386.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 386.37K$ 386.37K $ 386.37K Opplagsforsyning 982.25M 982.25M 982.25M Total forsyning 982,254,137.0 982,254,137.0 982,254,137.0

Nåværende markedsverdi på FATGF er $ 386.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FATGF er 982.25M, med en total tilgang på 982254137.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 386.37K.