Mer om FATGF

FATGF Prisinformasjon

FATGF Offisiell nettside

FATGF tokenomics

FATGF Prisprognose

FATGF Pris (FATGF)

Ikke oppført

1 FATGF til USD livepris:

$0.00039327
$0.00039327$0.00039327
-5.30%1D
USD
FATGF (FATGF) Live prisdiagram
FATGF (FATGF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00758849
$ 0.00758849$ 0.00758849

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-5.33%

-14.04%

-14.04%

FATGF (FATGF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FATGF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FATGF er $ 0.00758849, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FATGF endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -5.33% over 24 timer og -14.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FATGF (FATGF) Markedsinformasjon

$ 386.37K
$ 386.37K$ 386.37K

--
----

$ 386.37K
$ 386.37K$ 386.37K

982.25M
982.25M 982.25M

982,254,137.0
982,254,137.0 982,254,137.0

Nåværende markedsverdi på FATGF er $ 386.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FATGF er 982.25M, med en total tilgang på 982254137.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 386.37K.

FATGF (FATGF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FATGF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FATGF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FATGF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FATGF til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.33%
30 dager$ 0+14.22%
60 dager$ 0-14.91%
90 dager$ 0--

Hva er FATGF (FATGF)

$FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman?

FATGF (FATGF) Ressurs

Offisiell nettside

FATGF Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FATGF (FATGF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FATGF (FATGF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FATGF.

Sjekk FATGFprisprognosen nå!

FATGF til lokale valutaer

FATGF (FATGF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FATGF (FATGF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FATGF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FATGF (FATGF)

Hvor mye er FATGF (FATGF) verdt i dag?
Live FATGF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FATGF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FATGF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FATGF?
Markedsverdien for FATGF er $ 386.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FATGF?
Den sirkulerende forsyningen av FATGF er 982.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFATGF ?
FATGF oppnådde en ATH-pris på 0.00758849 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FATGF?
FATGF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FATGF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FATGF er -- USD.
Vil FATGF gå høyere i år?
FATGF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FATGF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.