FATGF (FATGF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FATGF (FATGF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FATGF (FATGF) Informasjon $FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman? Offisiell nettside: https://fatgf.xyz/home/ Kjøp FATGF nå!

FATGF (FATGF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FATGF (FATGF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 351.28K $ 351.28K $ 351.28K Total forsyning: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M Sirkulerende forsyning: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 351.28K $ 351.28K $ 351.28K All-time high: $ 0.00758849 $ 0.00758849 $ 0.00758849 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00035887 $ 0.00035887 $ 0.00035887 Lær mer om FATGF (FATGF) pris

FATGF (FATGF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FATGF (FATGF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FATGF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FATGF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FATGFs tokenomics, kan du utforske FATGF tokenets livepris!

FATGF prisforutsigelse Vil du vite hvor FATGF kan være på vei? Vår FATGF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FATGF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!