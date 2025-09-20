farthouse (FARTHOUSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00198369 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.54% Prisendring (1D) -7.60% Prisendring (7D) +1.44%

farthouse (FARTHOUSE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FARTHOUSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FARTHOUSE er $ 0.00198369, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FARTHOUSE endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, -7.60% over 24 timer og +1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

farthouse (FARTHOUSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.40K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.40K Opplagsforsyning 996.32M Total forsyning 996,321,321.141521

Nåværende markedsverdi på farthouse er $ 125.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FARTHOUSE er 996.32M, med en total tilgang på 996321321.141521. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.40K.