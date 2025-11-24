Farcats pris i dag

Sanntids Farcats (FARCATS) pris i dag er $ 0.00032335, med en 12.55% endring de siste 24 timene. Nåværende FARCATS til USD konverteringssats er $ 0.00032335 per FARCATS.

Farcats rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 323,349, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FARCATS. I løpet av de siste 24 timene FARCATS har den blitt handlet mellom $ 0.00028555(laveste) og $ 0.00032629 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0010799, mens tidenes laveste notering var $ 0.00020294.

Kortsiktig har FARCATS beveget seg -0.32% i løpet av den siste timen og +6.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Farcats (FARCATS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 323.35K$ 323.35K $ 323.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 323.35K$ 323.35K $ 323.35K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Farcats er $ 323.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FARCATS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 323.35K.