Factor (FCTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.050235 24 timer høy $ 0.051268 All Time High $ 0.755401 Laveste pris $ 0.0487239 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) -2.57%

Factor (FCTR) sanntidsprisen er $0.050507. I løpet av de siste 24 timene har FCTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050235 og et toppnivå på $ 0.051268, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FCTR er $ 0.755401, mens den rekordlave prisen er $ 0.0487239.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FCTR endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og -2.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Factor (FCTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 757.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.05M Opplagsforsyning 15.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Factor er $ 757.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FCTR er 15.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.05M.