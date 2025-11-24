Evolve PRO pris i dag

Sanntids Evolve PRO (EVOP) pris i dag er $ 0.03338894, med en 2.63% endring de siste 24 timene. Nåværende EVOP til USD konverteringssats er $ 0.03338894 per EVOP.

Evolve PRO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,669,447, med en sirkulerende forsyning på 50.00M EVOP. I løpet av de siste 24 timene EVOP har den blitt handlet mellom $ 0.0324728(laveste) og $ 0.03345269 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.188136, mens tidenes laveste notering var $ 0.0031876.

Kortsiktig har EVOP beveget seg +0.39% i løpet av den siste timen og -9.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Evolve PRO (EVOP) Markedsinformasjon

