Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Evolve PRO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Evolve PRO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Evolve PRO (EVOP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Evolve PRO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.033039 i 2025. Evolve PRO (EVOP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Evolve PRO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.034691 i 2026. Evolve PRO (EVOP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVOP for 2027 $ 0.036426 med en 10.25% vekstrate. Evolve PRO (EVOP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVOP for 2028 $ 0.038247 med en 15.76% vekstrate. Evolve PRO (EVOP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVOP for 2029 $ 0.040159 med en 21.55% vekstrate. Evolve PRO (EVOP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVOP for 2030 $ 0.042167 med en 27.63% vekstrate. Evolve PRO (EVOP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Evolve PRO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.068686. Evolve PRO (EVOP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Evolve PRO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.111883. År Pris Vekst 2025 $ 0.033039 0.00%

2026 $ 0.034691 5.00%

2027 $ 0.036426 10.25%

2028 $ 0.038247 15.76%

2029 $ 0.040159 21.55%

2030 $ 0.042167 27.63%

2031 $ 0.044276 34.01%

2032 $ 0.046489 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.048814 47.75%

2034 $ 0.051255 55.13%

2035 $ 0.053817 62.89%

2036 $ 0.056508 71.03%

2037 $ 0.059334 79.59%

2038 $ 0.062300 88.56%

2039 $ 0.065415 97.99%

2040 $ 0.068686 107.89% Vis mer Kortsiktig Evolve PRO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.033039 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.033044 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.033071 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.033175 0.41% Evolve PRO (EVOP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for EVOP November 24, 2025(I dag) er $0.033039 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Evolve PRO (EVOP) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for EVOP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.033044 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Evolve PRO (EVOP) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for EVOP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.033071 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Evolve PRO (EVOP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for EVOP $0.033175 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Evolve PRO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Opplagsforsyning 50.00M 50.00M 50.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste EVOP-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har EVOP en sirkulerende forsyning på 50.00M og total markedsverdi på $ 1.65M.

Evolve PRO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Evolve PRO direktepris, er gjeldende pris for Evolve PRO 0.033039USD. Den sirkulerende forsyningen av Evolve PRO(EVOP) er 50.00M EVOP , som gir den en markedsverdi på $1,654,565 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.12% $ 0 $ 0.033554 $ 0.032865

7 dager -9.55% $ -0.003157 $ 0.044675 $ 0.032050

30 dager -26.02% $ -0.008598 $ 0.044675 $ 0.032050 24-timers ytelse De siste 24 timene har Evolve PRO vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.12% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Evolve PRO handlet på en topp på $0.044675 og en bunn på $0.032050 . Det så en prisendring på -9.55% . Denne nylige trenden viser potensialet til EVOP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Evolve PRO opplevd en -26.02% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.008598 av dens verdi. Dette indikerer at EVOP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Evolve PRO (EVOP) prisforutsigelsesmodul? Evolve PRO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for EVOP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Evolve PRO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for EVOP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Evolve PRO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til EVOP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til EVOP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Evolve PRO.

Hvorfor er EVOP-prisforutsigelse viktig?

EVOP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

