Evan (EVAN) tokenomics

Evan (EVAN) Informasjon $EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust. Offisiell nettside: https://www.evanthehobo.com/ Kjøp EVAN nå!

Evan (EVAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Evan (EVAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 348.12K $ 348.12K $ 348.12K Total forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Sirkulerende forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 348.12K $ 348.12K $ 348.12K All-time high: $ 0.084693 $ 0.084693 $ 0.084693 All-Time Low: $ 0.00032157 $ 0.00032157 $ 0.00032157 Nåværende pris: $ 0.00034819 $ 0.00034819 $ 0.00034819 Lær mer om Evan (EVAN) pris

Evan (EVAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Evan (EVAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVANs tokenomics, kan du utforske EVAN tokenets livepris!

