Evan (EVAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.084693 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -8.89% Prisendring (7D) -20.68%

Evan (EVAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EVAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EVAN er $ 0.084693, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EVAN endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -8.89% over 24 timer og -20.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Evan (EVAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 380.88K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 380.88K Opplagsforsyning 999.80M Total forsyning 999,800,042.959035

Nåværende markedsverdi på Evan er $ 380.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EVAN er 999.80M, med en total tilgang på 999800042.959035. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 380.88K.