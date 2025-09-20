Dagens Ethos livepris er 0.00187907 USD. Spor prisoppdateringer for ETHOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETHOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ethos livepris er 0.00187907 USD. Spor prisoppdateringer for ETHOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETHOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ETHOS

ETHOS Prisinformasjon

ETHOS teknisk dokument

ETHOS Offisiell nettside

ETHOS tokenomics

ETHOS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ethos Logo

Ethos Pris (ETHOS)

Ikke oppført

1 ETHOS til USD livepris:

$0.00187907
$0.00187907$0.00187907
-9.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Ethos (ETHOS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:12:44 (UTC+8)

Ethos (ETHOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00186993
$ 0.00186993$ 0.00186993
24 timer lav
$ 0.00207548
$ 0.00207548$ 0.00207548
24 timer høy

$ 0.00186993
$ 0.00186993$ 0.00186993

$ 0.00207548
$ 0.00207548$ 0.00207548

$ 0.02191514
$ 0.02191514$ 0.02191514

$ 0.00025973
$ 0.00025973$ 0.00025973

+0.03%

-9.32%

+4.50%

+4.50%

Ethos (ETHOS) sanntidsprisen er $0.00187907. I løpet av de siste 24 timene har ETHOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00186993 og et toppnivå på $ 0.00207548, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHOS er $ 0.02191514, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025973.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHOS endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -9.32% over 24 timer og +4.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethos (ETHOS) Markedsinformasjon

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

$ 9.40M
$ 9.40M$ 9.40M

1.75B
1.75B 1.75B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ethos er $ 3.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHOS er 1.75B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.40M.

Ethos (ETHOS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ethos til USD ble $ -0.000193270586107927.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ethos til USD ble $ +0.0023543221.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ethos til USD ble $ +0.0007296451.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ethos til USD ble $ +0.0011581524142349659.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000193270586107927-9.32%
30 dager$ +0.0023543221+125.29%
60 dager$ +0.0007296451+38.83%
90 dager$ +0.0011581524142349659+160.65%

Hva er Ethos (ETHOS)

Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Ethos (ETHOS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Ethos Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethos (ETHOS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethos (ETHOS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethos.

Sjekk Ethosprisprognosen nå!

ETHOS til lokale valutaer

Ethos (ETHOS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethos (ETHOS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ETHOS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethos (ETHOS)

Hvor mye er Ethos (ETHOS) verdt i dag?
Live ETHOS prisen i USD er 0.00187907 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ETHOS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ETHOS til USD er $ 0.00187907. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ethos?
Markedsverdien for ETHOS er $ 3.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ETHOS?
Den sirkulerende forsyningen av ETHOS er 1.75B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forETHOS ?
ETHOS oppnådde en ATH-pris på 0.02191514 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ETHOS?
ETHOS så en ATL-pris på 0.00025973 USD.
Hva er handelsvolumet til ETHOS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ETHOS er -- USD.
Vil ETHOS gå høyere i år?
ETHOS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ETHOS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:12:44 (UTC+8)

Ethos (ETHOS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.