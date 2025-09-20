Ethos (ETHOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00186993 24 timer lav $ 0.00207548 24 timer høy All Time High $ 0.02191514 Laveste pris $ 0.00025973 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -9.32% Prisendring (7D) +4.50%

Ethos (ETHOS) sanntidsprisen er $0.00187907. I løpet av de siste 24 timene har ETHOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00186993 og et toppnivå på $ 0.00207548, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHOS er $ 0.02191514, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025973.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHOS endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -9.32% over 24 timer og +4.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethos (ETHOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.28M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.40M Opplagsforsyning 1.75B Total forsyning 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ethos er $ 3.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHOS er 1.75B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.40M.