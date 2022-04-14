Ethos (ETHOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethos (ETHOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ethos (ETHOS) Informasjon Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. Offisiell nettside: https://www.ethos.io/ Teknisk dokument: https://www.ethos.io/whitepaper Kjøp ETHOS nå!

Ethos (ETHOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethos (ETHOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M All-time high: $ 0.02191514 $ 0.02191514 $ 0.02191514 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00168583 $ 0.00168583 $ 0.00168583 Lær mer om Ethos (ETHOS) pris

Ethos (ETHOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethos (ETHOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETHOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETHOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETHOSs tokenomics, kan du utforske ETHOS tokenets livepris!

