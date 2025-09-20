Etherfuse USTRY (USTRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.034 24 timer høy $ 1.05 All Time High $ 14.72 Laveste pris $ 0.408477 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) +0.40% Prisendring (7D) -0.87%

Etherfuse USTRY (USTRY) sanntidsprisen er $1.043. I løpet av de siste 24 timene har USTRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.034 og et toppnivå på $ 1.05, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USTRY er $ 14.72, mens den rekordlave prisen er $ 0.408477.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USTRY endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, +0.40% over 24 timer og -0.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Etherfuse USTRY (USTRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M Opplagsforsyning 1.20M Total forsyning 1,196,085.467111

Nåværende markedsverdi på Etherfuse USTRY er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USTRY er 1.20M, med en total tilgang på 1196085.467111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.