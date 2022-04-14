Etherfuse USTRY (USTRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Etherfuse USTRY (USTRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Etherfuse USTRY (USTRY) Informasjon Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Offisiell nettside: https://www.etherfuse.com/ Teknisk dokument: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Etherfuse USTRY (USTRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.24M Total forsyning: $ 1.20M Sirkulerende forsyning: $ 1.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.24M All-time high: $ 14.72 All-Time Low: $ 0.408477 Nåværende pris: $ 1.042

Etherfuse USTRY (USTRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Etherfuse USTRY (USTRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USTRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USTRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

