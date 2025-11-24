Hva er REX33

Etherex Liquid Staking Token (REX33) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Etherex Liquid Staking Token (REX33), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Etherex Liquid Staking Token (REX33), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.48M $ 5.48M $ 5.48M Total forsyning: $ 78.05M $ 78.05M $ 78.05M Sirkulerende forsyning: $ 78.05M $ 78.05M $ 78.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.48M $ 5.48M $ 5.48M All-time high: $ 0.583351 $ 0.583351 $ 0.583351 All-Time Low: $ 0.061213 $ 0.061213 $ 0.061213 Nåværende pris: $ 0.070185 $ 0.070185 $ 0.070185 Lær mer om Etherex Liquid Staking Token (REX33) pris Kjøp REX33 nå!

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Informasjon Offisiell nettside: https://www.etherex.finance/

Etherex Liquid Staking Token (REX33) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Etherex Liquid Staking Token (REX33) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REX33 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REX33 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REX33s tokenomics, kan du utforske REX33 tokenets livepris!

REX33 prisforutsigelse Vil du vite hvor REX33 kan være på vei? Vår REX33 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REX33 tokenets prisforutsigelse nå!

