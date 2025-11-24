Etherex Liquid Staking Token pris i dag

Sanntids Etherex Liquid Staking Token (REX33) pris i dag er $ 0.07043, med en 7.76% endring de siste 24 timene. Nåværende REX33 til USD konverteringssats er $ 0.07043 per REX33.

Etherex Liquid Staking Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,901,128, med en sirkulerende forsyning på 83.85M REX33. I løpet av de siste 24 timene REX33 har den blitt handlet mellom $ 0.063836(laveste) og $ 0.070436 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.583351, mens tidenes laveste notering var $ 0.061213.

Kortsiktig har REX33 beveget seg +1.24% i løpet av den siste timen og -17.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M Opplagsforsyning 83.85M 83.85M 83.85M Total forsyning 83,781,979.4437973 83,781,979.4437973 83,781,979.4437973

