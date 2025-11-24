MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Etherex Liquid Staking Token (REX33) /

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Etherex Liquid Staking Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Etherex Liquid Staking Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Etherex Liquid Staking Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.069386 i 2025. Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Etherex Liquid Staking Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.072855 i 2026. Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på REX33 for 2027 $ 0.076498 med en 10.25% vekstrate. Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på REX33 for 2028 $ 0.080322 med en 15.76% vekstrate. Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på REX33 for 2029 $ 0.084339 med en 21.55% vekstrate. Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på REX33 for 2030 $ 0.088556 med en 27.63% vekstrate. Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Etherex Liquid Staking Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.144248. Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Etherex Liquid Staking Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.234965. År Pris Vekst 2025 $ 0.069386 0.00%

2026 $ 0.072855 5.00%

2027 $ 0.076498 10.25%

2028 $ 0.080322 15.76%

2029 $ 0.084339 21.55%

2030 $ 0.088556 27.63%

2031 $ 0.092983 34.01%

2032 $ 0.097633 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.102514 47.75%

2034 $ 0.107640 55.13%

2035 $ 0.113022 62.89%

2036 $ 0.118673 71.03%

2037 $ 0.124607 79.59%

2038 $ 0.130837 88.56%

2039 $ 0.137379 97.99%

2040 $ 0.144248 107.89% Vis mer Kortsiktig Etherex Liquid Staking Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.069386 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.069395 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.069452 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.069671 0.41% Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for REX33 November 24, 2025(I dag) er $0.069386 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for REX33, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.069395 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for REX33, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.069452 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for REX33 $0.069671 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Etherex Liquid Staking Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Opplagsforsyning 83.78M 83.78M 83.78M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste REX33-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har REX33 en sirkulerende forsyning på 83.78M og total markedsverdi på $ 5.81M. Se REX33 livepris

Etherex Liquid Staking Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Etherex Liquid Staking Token direktepris, er gjeldende pris for Etherex Liquid Staking Token 0.069386USD. Den sirkulerende forsyningen av Etherex Liquid Staking Token(REX33) er 83.78M REX33 , som gir den en markedsverdi på $5,813,401 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.50% $ 0.001027 $ 0.071028 $ 0.068172

7 dager -15.03% $ -0.010430 $ 0.231281 $ 0.061392

30 dager -70.02% $ -0.048589 $ 0.231281 $ 0.061392 24-timers ytelse De siste 24 timene har Etherex Liquid Staking Token vist en prisbevegelse på $0.001027 , noe som gjenspeiler en 1.50% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Etherex Liquid Staking Token handlet på en topp på $0.231281 og en bunn på $0.061392 . Det så en prisendring på -15.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til REX33 for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Etherex Liquid Staking Token opplevd en -70.02% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.048589 av dens verdi. Dette indikerer at REX33 kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Etherex Liquid Staking Token (REX33) prisforutsigelsesmodul? Etherex Liquid Staking Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for REX33 basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Etherex Liquid Staking Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for REX33, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Etherex Liquid Staking Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til REX33. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til REX33 for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Etherex Liquid Staking Token.

Hvorfor er REX33-prisforutsigelse viktig?

REX33-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i REX33 nå? I følge dine forutsigelser vil REX33 oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for REX33 neste måned? I følge Etherex Liquid Staking Token (REX33)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte REX33-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 REX33 koste i 2026? Prisen på 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil REX33 øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på REX33 i 2027? Etherex Liquid Staking Token (REX33) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 REX33 innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for REX33 i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Etherex Liquid Staking Token (REX33) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for REX33 i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Etherex Liquid Staking Token (REX33) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 REX33 koste i 2030? Prisen på 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil REX33 øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for REX33 i 2040? Etherex Liquid Staking Token (REX33) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 REX33 innen 2040.