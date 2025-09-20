Ethereans (OS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 74.06$ 74.06 $ 74.06 Laveste pris $ 0.02209736$ 0.02209736 $ 0.02209736 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.06% Prisendring (7D) -1.06%

Ethereans (OS) sanntidsprisen er $0.069958. I løpet av de siste 24 timene har OS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OS er $ 74.06, mens den rekordlave prisen er $ 0.02209736.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethereans (OS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.89K$ 59.89K $ 59.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K Opplagsforsyning 856.01K 856.01K 856.01K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ethereans er $ 59.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OS er 856.01K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.96K.