Dagens Ethereans livepris er 0.069958 USD. Spor prisoppdateringer for OS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.069958
$0.069958
0.00%1D
Ethereans (OS) Live prisdiagram
Ethereans (OS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 74.06
$ 74.06

$ 0.02209736
$ 0.02209736

-1.06%

-1.06%

Ethereans (OS) sanntidsprisen er $0.069958. I løpet av de siste 24 timene har OS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OS er $ 74.06, mens den rekordlave prisen er $ 0.02209736.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethereans (OS) Markedsinformasjon

$ 59.89K
$ 59.89K

$ 69.96K
$ 69.96K

856.01K
856.01K

1,000,000.0
1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ethereans er $ 59.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OS er 856.01K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.96K.

Ethereans (OS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ethereans til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ethereans til USD ble $ -0.0060600627.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ethereans til USD ble $ -0.0327314523.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ethereans til USD ble $ -0.04031753547149299.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0060600627-8.66%
60 dager$ -0.0327314523-46.78%
90 dager$ -0.04031753547149299-36.56%

Hva er Ethereans (OS)

The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.

Ethereans (OS) Ressurs

Ethereans Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethereans (OS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethereans (OS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethereans.

Sjekk Ethereansprisprognosen nå!

OS til lokale valutaer

Ethereans (OS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethereans (OS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethereans (OS)

Hvor mye er Ethereans (OS) verdt i dag?
Live OS prisen i USD er 0.069958 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OS til USD er $ 0.069958. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ethereans?
Markedsverdien for OS er $ 59.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OS?
Den sirkulerende forsyningen av OS er 856.01K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOS ?
OS oppnådde en ATH-pris på 74.06 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OS?
OS så en ATL-pris på 0.02209736 USD.
Hva er handelsvolumet til OS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OS er -- USD.
Vil OS gå høyere i år?
OS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OS prisprognosen for en mer grundig analyse.
