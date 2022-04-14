Ethereans (OS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethereans (OS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. Offisiell nettside: https://ethereans.app/

Ethereans (OS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethereans (OS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.89K $ 59.89K $ 59.89K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 856.01K $ 856.01K $ 856.01K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.96K $ 69.96K $ 69.96K All-time high: $ 74.06 $ 74.06 $ 74.06 All-Time Low: $ 0.02209736 $ 0.02209736 $ 0.02209736 Nåværende pris: $ 0.069958 $ 0.069958 $ 0.069958 Lær mer om Ethereans (OS) pris

Ethereans (OS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethereans (OS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OSs tokenomics, kan du utforske OS tokenets livepris!

OS prisforutsigelse Vil du vite hvor OS kan være på vei? Vår OS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

