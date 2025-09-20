ETH Printer (ETHPRINTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00004647 24 timer høy $ 0.00004746 All Time High $ 0.00044816 Laveste pris $ 0.00002309 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.57% Prisendring (7D) -1.64%

ETH Printer (ETHPRINTER) sanntidsprisen er $0.00004661. I løpet av de siste 24 timene har ETHPRINTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004647 og et toppnivå på $ 0.00004746, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHPRINTER er $ 0.00044816, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002309.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHPRINTER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.57% over 24 timer og -1.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ETH Printer (ETHPRINTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.61K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ETH Printer er $ 46.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHPRINTER er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.61K.