Equilibria (XEQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01461776 $ 0.01461776 $ 0.01461776 24 timer lav $ 0.01900184 $ 0.01900184 $ 0.01900184 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01461776$ 0.01461776 $ 0.01461776 24 timer høy $ 0.01900184$ 0.01900184 $ 0.01900184 All Time High $ 0.91394$ 0.91394 $ 0.91394 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -4.11% Prisendring (7D) +31.16% Prisendring (7D) +31.16%

Equilibria (XEQ) sanntidsprisen er $0.01490632. I løpet av de siste 24 timene har XEQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01461776 og et toppnivå på $ 0.01900184, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XEQ er $ 0.91394, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XEQ endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -4.11% over 24 timer og +31.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Equilibria (XEQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 907.52K$ 907.52K $ 907.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Opplagsforsyning 60.88M 60.88M 60.88M Total forsyning 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Equilibria er $ 907.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XEQ er 60.88M, med en total tilgang på 84000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.