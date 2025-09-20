EQIFi (EQX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0012052 $ 0.0012052 $ 0.0012052 24 timer lav $ 0.00126723 $ 0.00126723 $ 0.00126723 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0012052$ 0.0012052 $ 0.0012052 24 timer høy $ 0.00126723$ 0.00126723 $ 0.00126723 All Time High $ 0.74023$ 0.74023 $ 0.74023 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -3.16% Prisendring (7D) -2.49% Prisendring (7D) -2.49%

EQIFi (EQX) sanntidsprisen er $0.00122219. I løpet av de siste 24 timene har EQX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0012052 og et toppnivå på $ 0.00126723, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQX er $ 0.74023, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQX endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -3.16% over 24 timer og -2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EQIFi (EQX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 494.98K$ 494.98K $ 494.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 611.09K$ 611.09K $ 611.09K Opplagsforsyning 405.00M 405.00M 405.00M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på EQIFi er $ 494.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EQX er 405.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 611.09K.