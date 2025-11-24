Enlightenment pris i dag

Sanntids Enlightenment (E) pris i dag er --, med en 2.23% endring de siste 24 timene. Nåværende E til USD konverteringssats er -- per E.

Enlightenment rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 29,248, med en sirkulerende forsyning på 999.99M E. I løpet av de siste 24 timene E har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har E beveget seg +0.62% i løpet av den siste timen og -9.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Enlightenment (E) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.25K$ 29.25K $ 29.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.25K$ 29.25K $ 29.25K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,987,001.859984 999,987,001.859984 999,987,001.859984

Nåværende markedsverdi på Enlightenment er $ 29.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på E er 999.99M, med en total tilgang på 999987001.859984. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.25K.