ENKI Protocol (ENKI) Informasjon ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node. Offisiell nettside: https://enkixyz.com Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1Oy9tiT4b4r4pZJhI_6t6i-6p6Q052M0E/view Kjøp ENKI nå!

Markedsverdi: $ 158.42K
Total forsyning: $ 10.00M
Sirkulerende forsyning: $ 150.00K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.56M
All-time high: $ 18.38
All-Time Low: $ 1.043
Nåværende pris: $ 1.056

ENKI Protocol (ENKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ENKI Protocol (ENKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ENKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ENKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ENKIs tokenomics, kan du utforske ENKI tokenets livepris!

