ENKI Protocol (ENKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 timer lav $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24 timer høy 24 timer lav $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24 timer høy $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 All Time High $ 18.38$ 18.38 $ 18.38 Laveste pris $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -5.80% Prisendring (7D) -2.27% Prisendring (7D) -2.27%

ENKI Protocol (ENKI) sanntidsprisen er $1.18. I løpet av de siste 24 timene har ENKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.16 og et toppnivå på $ 1.27, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ENKI er $ 18.38, mens den rekordlave prisen er $ 1.061.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ENKI endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -5.80% over 24 timer og -2.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ENKI Protocol (ENKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 177.13K$ 177.13K $ 177.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M Opplagsforsyning 150.00K 150.00K 150.00K Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ENKI Protocol er $ 177.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ENKI er 150.00K, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.81M.