encryptSIM (ESIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00028642 24 timer høy $ 0.00032019 All Time High $ 0.00577271 Laveste pris $ 0.00015316 Prisendring (1H) +0.46% Prisendring (1D) -9.16% Prisendring (7D) +7.72%

encryptSIM (ESIM) sanntidsprisen er $0.00028848. I løpet av de siste 24 timene har ESIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028642 og et toppnivå på $ 0.00032019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ESIM er $ 0.00577271, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015316.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ESIM endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, -9.16% over 24 timer og +7.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

encryptSIM (ESIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 288.48K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 288.48K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på encryptSIM er $ 288.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ESIM er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 288.48K.