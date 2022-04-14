encryptSIM (ESIM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i encryptSIM (ESIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

encryptSIM (ESIM) Informasjon Introducing the no-KYC eSIM solution from encryptSIM, designed to provide seamless global connectivity. encryptSIM's current offering includes a comprehensive worldwide data plan, with the option to add a US phone number. With global data usable in 135 different countries, Web3 wallet payments, and no personal info required, it’s freedom in your pocket. encryptSIM will expand its portfolio to include regional plans tailored to specific geographic needs. Development of the eSIM Mainnet has officially commenced, marking a significant milestone in encryptSIM's journey. Offisiell nettside: https://www.encryptsim.com/ Kjøp ESIM nå!

encryptSIM (ESIM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for encryptSIM (ESIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 216.20K $ 216.20K $ 216.20K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 216.20K $ 216.20K $ 216.20K All-time high: $ 0.00577271 $ 0.00577271 $ 0.00577271 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00021534 $ 0.00021534 $ 0.00021534 Lær mer om encryptSIM (ESIM) pris

encryptSIM (ESIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak encryptSIM (ESIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ESIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ESIM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ESIMs tokenomics, kan du utforske ESIM tokenets livepris!

ESIM prisforutsigelse Vil du vite hvor ESIM kan være på vei? Vår ESIM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ESIM tokenets prisforutsigelse nå!

