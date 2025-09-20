ELVIS (ELVIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00271165 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.84% Prisendring (1D) -10.04% Prisendring (7D) -49.45%

ELVIS (ELVIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ELVIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELVIS er $ 0.00271165, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELVIS endret seg med +1.84% i løpet av den siste timen, -10.04% over 24 timer og -49.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ELVIS (ELVIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 184.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 185.49K Opplagsforsyning 996.54M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ELVIS er $ 184.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELVIS er 996.54M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 185.49K.