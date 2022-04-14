ELVIS (ELVIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ELVIS (ELVIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ELVIS (ELVIS) Informasjon Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project. Offisiell nettside: https://www.elvisape.com Kjøp ELVIS nå!

ELVIS (ELVIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ELVIS (ELVIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 169.42K $ 169.42K $ 169.42K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 996.54M $ 996.54M $ 996.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.01K $ 170.01K $ 170.01K All-time high: $ 0.00271165 $ 0.00271165 $ 0.00271165 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017001 $ 0.00017001 $ 0.00017001 Lær mer om ELVIS (ELVIS) pris

ELVIS (ELVIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ELVIS (ELVIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELVIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELVIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELVISs tokenomics, kan du utforske ELVIS tokenets livepris!

