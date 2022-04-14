Element 280 (ELMNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Element 280 (ELMNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Element 280 (ELMNT) Informasjon Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself). Offisiell nettside: https://element280.win/ Teknisk dokument: https://docs.helios-hlx.win/element280 Kjøp ELMNT nå!

Element 280 (ELMNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Element 280 (ELMNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.10K $ 108.10K $ 108.10K Total forsyning: $ 3.31T $ 3.31T $ 3.31T Sirkulerende forsyning: $ 3.31T $ 3.31T $ 3.31T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.10K $ 108.10K $ 108.10K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Element 280 (ELMNT) pris

Element 280 (ELMNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Element 280 (ELMNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELMNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELMNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELMNTs tokenomics, kan du utforske ELMNT tokenets livepris!

ELMNT prisforutsigelse Vil du vite hvor ELMNT kan være på vei? Vår ELMNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ELMNT tokenets prisforutsigelse nå!

