EIGENCODE (CODE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EIGENCODE (CODE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

EIGENCODE (CODE) Informasjon We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization. We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline |We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve. Offisiell nettside: https://www.eigencode.dev/ Teknisk dokument: https://www.eigencode.dev/docs/white-paper Kjøp CODE nå!

EIGENCODE (CODE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EIGENCODE (CODE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.65K Total forsyning: $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.65K All-time high: $ 0.00111207 All-Time Low: $ 0.0000517 Nåværende pris: $ 0

EIGENCODE (CODE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EIGENCODE (CODE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CODE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CODE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

