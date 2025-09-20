EIGENCODE (CODE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007143 $ 0.00007143 $ 0.00007143 24 timer lav $ 0.00007568 $ 0.00007568 $ 0.00007568 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007143$ 0.00007143 $ 0.00007143 24 timer høy $ 0.00007568$ 0.00007568 $ 0.00007568 All Time High $ 0.00111207$ 0.00111207 $ 0.00111207 Laveste pris $ 0.0000517$ 0.0000517 $ 0.0000517 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -4.44% Prisendring (7D) -24.94% Prisendring (7D) -24.94%

EIGENCODE (CODE) sanntidsprisen er $0.00007215. I løpet av de siste 24 timene har CODE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007143 og et toppnivå på $ 0.00007568, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CODE er $ 0.00111207, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000517.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CODE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -4.44% over 24 timer og -24.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EIGENCODE (CODE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.59K$ 72.59K $ 72.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.59K$ 72.59K $ 72.59K Opplagsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Total forsyning 999,959,672.612294 999,959,672.612294 999,959,672.612294

Nåværende markedsverdi på EIGENCODE er $ 72.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CODE er 999.96M, med en total tilgang på 999959672.612294. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.59K.