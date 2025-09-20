EfficientFrontier (SN53) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.03 $ 3.03 $ 3.03 24 timer lav $ 3.17 $ 3.17 $ 3.17 24 timer høy 24 timer lav $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 24 timer høy $ 3.17$ 3.17 $ 3.17 All Time High $ 6.65$ 6.65 $ 6.65 Laveste pris $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -4.00% Prisendring (7D) -5.36% Prisendring (7D) -5.36%

EfficientFrontier (SN53) sanntidsprisen er $3.04. I løpet av de siste 24 timene har SN53 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.03 og et toppnivå på $ 3.17, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN53 er $ 6.65, mens den rekordlave prisen er $ 2.73.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN53 endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -4.00% over 24 timer og -5.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EfficientFrontier (SN53) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M Opplagsforsyning 2.71M 2.71M 2.71M Total forsyning 2,711,681.588528649 2,711,681.588528649 2,711,681.588528649

Nåværende markedsverdi på EfficientFrontier er $ 8.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN53 er 2.71M, med en total tilgang på 2711681.588528649. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.26M.